Politie deelt beelden van vernielingen Dorkwerderbrug: “Brandblussers leeggespoten in machinekamer”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De politie heeft zondag beelden gepubliceerd van een incident dat vorig jaar zomer, begin juli, plaatsvond bij de Dorkwerderbrug. Bij de brug werden toen verschillende vernielingen aangericht.

Het gaat om een video waarbij een agent gevolgd wordt tijdens diens werkzaamheden. In de video krijgt hoofdagent Carla een melding om naar de Dorkwerderbrug te gaan. Op de locatie blijken plexiglazen deuren vernield te zijn. “Wij vermoeden dat dit het werk is van baldadige jongeren”, vertelt Carla. “Ze hebben verschillende brandblussers leeggespoten in een aantal machineruimtes. Ook zijn er vernielingen aangericht. Laten we het zo zeggen dat de jeugd flink heeft huisgehouden.”

Door het leegspuiten van brandblussers ontstond forse schade aan de bedieningstechniek van de brug. Rijkswaterstaat had een aantal dagen nodig om de schade te herstellen, waarna de brug weer in gebruik kon worden genomen. Naar aanleiding van de vernielingen is er een aangifte opgemaakt. De daders zijn voor zover bekend nooit gevonden. Mensen die meer informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Bekijk hier de video: