Plannen project Q opnieuw terug naar de tekentafel, rechter stelt omwonenden in het gelijk

De rechtbank Noord-Nederland heeft een streep gezet door de plannen van het gemeentebestuur om aan de Van Ketwich Verschuurlaan een 47 meter hoog complex te bouwen. Daarmee is het de tweede keer dat de plannen voor project Q terug naar de tekentafel moeten. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden.

De plannen voor het nieuwe woonzorgcomplex, dat op de hoek met de Queridolaan moet verrijzen, stammen uit 2020. Toen tekenden de fracties van de Partij voor de Dieren en Stadspartij al bezwaar aan. Zij vonden dat het gebouw te hoog zou worden en dat het te veel af zou wijken van het bestemmingsplan. Ook buurtbewoners roerden zich. Zo maakte men zich zorgen over de parkeerdruk in de buurt. De inmiddels uitgetreden wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen liet daarop weten de plannen aan te passen. Van der Schaaf: “We spreken met de verhuurder af dat er geen mensen komen te wonen met meerdere auto’s.”

Voor de bewoners was die toezegging niet genoeg. Zij hebben ook problemen met de hoogte van 47 meter, terwijl in het bestemmingsplan gebouwen van 11 meter hoog voorzien zijn. De rechtbank Noord-Nederland gaat daarin nu mee. Het is te groot, maar ook de oplossing om parkeeroverlast te voorkomen is niet goed uitgewerkt. De gemeente had aangegeven dat het project bedoeld is voor minder mobiele ouderen die minder gebruik maken van de auto. De ontwikkelaar meldt echter dat de appartementen bedoeld zijn voor actieve vijftigplussers, waar een andere parkeernorm bij hoort. Het resultaat is dat de plannen terug moeten naar de tekentafel.

