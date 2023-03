Pissige wethouder twijfelt over verlenen verhuurdersvergunning

Een pissige wethouder, Rik van Niejenhuis, twijfelt over het verlenen van een verhuurdersvergunning aan ondernemers van wie de appartementen voorzien zijn van een te hoog energielabel.



Verhuurders van woningen moeten sinds 2019 zo’n verhuurdersvergunning hebben, bij malafide gedrag kan de vergunning ingetrokken worden of niet verleend. Honderden appartementen in de stad kregen een te hoog energielabel en brachten op die manier veel meer huur op dan volgens de regels is toegestaan. Bovendien betaalden die huurders ook nog eens hoge energielasten. Volgens Niejenhuis beschikt de verhuurder nog niet over een verhuurdersvergunning. De wethouder vindt dat verhuurders zich netjes en sociaal moeten gedragen.

De kwestie speelt al jaren, Sikkom, het Dagblad van het Noorden, Oog TV en, afgelopen zondag, ook het programma Pointer besteedden eerder aandacht aan de kwestie.