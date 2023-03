Petitie gestart voor Broodje Van Eigen Deeg: “Het voelt zo ontzettend oneerlijk”

nieuws

Foto via Broodjes Van Eigen Deeg

Er is een petitie gestart voor Broodje Van Eigen Deeg. De bakkerij aan de Brugstraat kreeg deze week van het gemeentebestuur te horen dat men op zondagochtend de deuren definitief niet meer mag openen.

Het bedrijf was de afgelopen zeven jaar geopend op de zondagochtend. Nadat er een anonieme melding was gedaan bij de gemeente, kwamen handhavers in actie. Raadslid Tom Rustebiel van D66 sprong daarop in de bres voor de ondernemer en stelde schriftelijke vragen. Zonder succes, want het gemeentebestuur blijft bij haar standpunt. “In een goed gesprek met de ondernemer is uitgelegd dat deze momenteel de Winkeltijdenwet overtreedt en dat wij verplicht zijn op te treden wanneer deze daarmee doorgaat. Wanneer de ondernemer alsnog besluit open te gaan op zondagochtend, zijn wij genoodzaakt handhavend op te treden”, aldus de gemeente.

“Het is een idee van onze klanten”

“De petitie is vandaag online gezet”, vertelt Tineke Plagmeijer. “Het is nu rond 18.00 uur en ik zie dat de petitie al ruim tweehonderd keer is getekend. Dat zijn al heel veel handtekeningen, en ik hoop dat het zo blijft gaan. Dat we een petitie zijn gestart is een idee van onze klanten. Toen we vier weken geleden werden geconfronteerd met het nieuws opperden klanten om direct een petitie te starten. Wij hebben toen gezegd, laat ons even wachten op de antwoorden van het gemeentebestuur. Ook omdat meneer Rustebiel van D66 vragen had gesteld. Nu die vragen onbevredigend zijn beantwoord, hebben we ervoor gekozen om deze petitie nu op te starten.”

“De zondagochtend is voor ons ontzettend belangrijk”

Plagmeijer is ook verbaasd over de reactie van de gemeente: “Ik vraag me regelmatig af hoe ik dit uit moet leggen aan onze klanten. En dan merk ik dat ik dat eigenlijk niet kan. Dat het niet uit te leggen is. Dat mensen op zondagochtend wel een broodje mogen eten op een terras even verderop maar dat wij tot 12.00 uur de deuren gesloten moeten houden om de zondagsrust niet te verstoren. Het is heel gek. En wat het ook zo vreemd maakt: de gemeente heeft besloten om voorlopig niet te handhaven op terrassen, bezorgfietsen en ander meubilair dat in de openbare ruimte is te vinden. Men wil de ondernemers de tijd geven om zich er op voor te bereiden dat hier op gehandhaafd gaat worden. Maar voor ons geldt dat wij niks mogen. Dat als wij de deuren openen dat men direct komt handhaven. Ik had graag die ruimte ook willen hebben zodat wij de tijd zouden krijgen om ons verdienmodel aan te passen. De zondagochtend is voor ons ontzettend belangrijk.”

“Ik verstoor de zondagsrust. Ik begrijp het echt niet”

Broodje Van Eigen Deeg zegt een brief te hebben gestuurd naar de burgemeester waarbij gevraagd wordt om in gesprek te gaan. “Het is heel erg dubbel. Het is van de pot gerukt. Wij moeten dicht blijven, terwijl we heel veel mensen blij maken met verse broodjes, terwijl even verderop de horeca wel open mag, en ook dronken mensen nog in alle vrolijkheid terug naar huis kunnen hobbelen. Ik verstoor de zondagsrust, en al het andere is geen verstoring? Ik begrijp het echt niet. En ik hoop echt dat de gemeente de komende tijd bij ons langs komt, dat we echt dat gesprek eens kunnen voeren.”

De petitie is op deze pagina te vinden.

Verslaggever Mirre van de Klok maakte een reportage over het onderwerp: