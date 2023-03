Persoon gewond bij steekpartij Oosterhamriklaan, verdachte weggerend

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Oosterhamriklaan is zondagavond een persoon gewond geraakt. De verdachte is nog voortvluchtig.

De melding van een steekincident kwam rond 20.45 uur binnen. “Het heeft op straat plaatsgevonden”, vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. “Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is na de steekpartij op de vlucht geslagen. We weten dat het om één persoon gaat die zich rennend uit de voeten heeft gemaakt.”

Getuigen en camerabeelden

Bij de politie is geen signalement bekend: “We weten op dit moment niet hoe degene eruit ziet die wij zoeken. Daarom doen we ook een beroep op mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben over deze zaak. Ook komen we graag in contact met mensen die beeldmateriaal hebben, bijvoorbeeld vanwege een bewakingscamera, een camera in een deurbel of een dashcam. Men kan zich melden op alarmnummer 112. Ook is het mogelijk om via Meld Misdaad Anoniem contact te zoeken. Dit kan op telefoonnummer 0800 7000.

Plaats delict

In de straat wordt onderzoek gedaan. Nieuwsfotografen vertellen dat de straat met afzetlint is afgezet. Van Gijssel: “Wij hebben een plaats delict ingericht, en we stellen sporen in de straat veilig.” Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl doen agenten in de omgeving onderzoek. Daarbij is ook de hulp ingeschakeld van een politiehond.