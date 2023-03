Paterswoldseweg vanaf maandag afgesloten voor autoverkeer

De Paterswoldseweg is vanaf maandag 06.00 uur afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting duurt tot en met zaterdagavond 19.00 uur.

Vorige week donderdag is aannemerscombinatie Herepoort gestart met het verwijderen van de tijdelijke brug bij de zuidelijke ringweg. Daarnaast wordt er deze periode gewerkt aan de realisatie van een tijdelijke afrit voor hulpdiensten vanaf de zuidelijke ringweg naar de Paterswoldseweg. Deze afrit is nodig, omdat de afrit naar het Martini Ziekenhuis vanaf april enkele maanden dicht gaat.

Ook vorige week was de Paterswoldseweg een aantal dagen afgesloten. Nu volgt een nieuwe afsluiting. Fietsers en voetgangers kunnen de komende week wel langs de werkzaamheden. Zij kunnen gebruik maken van een doorgang aan de oostzijde. Zaterdagavond gaat de Paterswoldseweg weer deels open. Vanaf dan wordt autoverkeer om-en-om onder het viaduct door geleid met behulp van verkeersregelaars.

Let op: Van maandag 6 maart 6.00 uur tot zaterdag 11 maart 19.00 uur is de onderdoorgang bij het viaduct over de Paterswoldseweg dicht voor autoverkeer. Fietsers kunnen er wel langs. We plaatsen rode siersteenstrips aan de zuidzijde van het viaduct. https://t.co/vcSgDPJ0YN

— Aanpak Ring Zuid (@aanpakringzuid) March 2, 2023