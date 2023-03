Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over project Toukomst

nieuws

Foto: Nationaal Programma Groningen

De fractie van de Partij voor het Noorden in Provinciale Staten maakt zich zorgen over het project Toukomst. De fractie vraagt het provinciebestuur om opheldering.

Het project werd twee jaar geleden gestart waarbij er honderd miljoen euro beschikbaar is voor initiatieven die door inwoners bedacht worden en voor Groningers bedoeld zijn. “Het gaat om een fonds waarmee allerlei initiatieven kunnen worden ontwikkeld die Groningen mooier, leuker en beter moeten maken”, vertelt fractievoorzitter Dries Zwart van de partij. “Echter is nu gebleken dat de beschikbare honderd miljoen euro nog grotendeels op de plank ligt. Oorzaak is de stroperige ambtelijke molen waar initiatieven in vastlopen.”

“Wij willen van het provinciebestuur weten of men zich herkent”

Zwart verwijst daarbij naar artikelen van Dagblad van het Noorden en NRC Handelsblad die de afgelopen dagen hebben geschreven over projecten die mislukt zijn doordat de betaling van de financiering te laat kwam. Zwart: “Wij maken ons zorgen over de realisatie van diverse projecten. De Toukomst projectorganisatie is zelfstandig, maar is voor de geldstromen wel afhankelijk van de goedkeuring door de provincie Groningen. Wij willen van het provinciebestuur weten of zij zich herkennen in de kritiek van moeizame processen. Ook willen wij weten wat er aan gedaan gaat worden en hoe het opgelost kan worden.”

Toukomst

Toukomst laat op haar website weten dat er in het eerste jaar, in 2020, negenhonderd ideeën zijn ingestuurd om Groningen beter en mooier te maken. Vervolgens zijn tweehonderd Groningers aan de slag gegaan om deze ideeën te bundelen tot grote projecten. Vervolgens mochten de inwoners een beoordeling geven waar 30.000 mensen gehoor aan gaven. De bedoeling was om vanaf de zomer van 2021 aan de slag te gaan om projecten uit te gaan werken en uit te voeren.