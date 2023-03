Partij voor de Dieren wil meer geschikte stembureaus voor slechtzienden en doven: ‘Deze inwoners dreigen thuis dreigen te blijven op 15 maart’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen moet er de komende week voor gaan zorgen dat meer stembureaus geschikt worden voor blinden en slechtzienden. Daarvoor pleit de raadsfractie van de Partij voor de Dieren komende woensdag bij het gemeentebestuur.

Meerdere belangenorganisaties lieten dinsdag weten bang te zijn dat blinden en slechtzienden niet gaan stemmen, omdat ze simpelweg niet bij een geschikt stembureau kunnen komen. Het openbaar vervoer staakt op 15 maart en voor veel blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden is geen stembureau in de buurt waar ze het vakje van hun keuze rood kunnen kleuren.

Dat mag in Groningen volgende week niet het geval zijn, aldus PvdD-raadslid Janette Bosma. Blinden en slechtzienden kunnen alleen aangepast stemmen bij de GGD aan het Hanzeplein. Voor doven en slechthorenden is alleen plek in de Doopsgezinde kerk aan de Boteringestraat. Dat is niet genoeg, aldus Bosma: “Deze locaties zijn voor mensen vanuit buitenwijken en dorpen niet bereikbaar zonder openbaar vervoer. Vanuit het democratisch recht hebben ook deze inwoners recht om te stemmen en als een inclusieve gemeente is dit ook iets dat we, ons inziens, moeten faciliteren.”