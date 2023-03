Pannekoekschip mag van rechter naar Oosterhaven

nieuws

Foto: Patrick Wind

Het Pannekoekschip mag toch naar de Oosterhaven. Dat heeft de rechter in kort geding beslist.

Het schip ligt nu nog in het Schuitendiep naast de nieuwe Kattenbrug. Voor de aanleg van de brug is met de eigenaren van ’t Pannekoekschip afgesproken dat het drijvende restaurant in de Oosterhaven een plek krijgt.

De havenmeester en enkele omwonenden van de Oosterhaven maakten bezwaar tegen de komst van het schip. Het schip zou te veel ruimte innemen en ook voor overlast gaan zorgen. Er werd onder meer bezwaar gemaakt tegen de procedures rond ’t Pannekoekschip. Maar de rechter wees dat grotendeels van de hand.

Het gemeentebestuur besloot deze week ’t Pannekoekschip definitief een vergunning te geven voor een plek in de Oosterhaven. Dat gebeurt met een nieuwe boot. De oude wordt gesloopt en de gemeente gaat de kade waar het schip nu nog ligt opknappen.