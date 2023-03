Paddentrek begonnen: “Moet je komende nacht de weg op, pas op voor kikkers, padden en salamanders”

nieuws

Mensen die in de nacht van zondag op maandag de weg op moeten worden door Staatsbosbeheer geadviseerd om op te letten. Volgens de natuurbeheerder, één van de beheerder van natuurgebied De Onlanden, is de paddentrek begonnen.

De weersvoorspellingen voor de komende nacht zijn perfect voor de paddentrek. “Duizenden kikkers, padden en salamanders gaan op weg naar hun voortplantingswateren”, meldt een boswachter van Staatsbosbeheer. “Probeer, indien dit veilig kan, zo rustig mogelijk te rijden en de amfibieën te ontwijken.” De paddentrek vindt elk jaar plaats. De dieren komen gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen plas, poel of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten.

Op hun weg naar deze wateren moeten ze in sommige gevallen drukke autowegen oversteken. Tijdens de trek kunnen kikkers en padden afstanden afleggen tot 1,5 kilometer. De amfibieën trekken daarbij in een rechte lijn, en nemen eventuele hindernissen op de koop toe. Op veel plekken in het land zetten vrijwilligers zich in die de amfibieën helpen oversteken. Ondanks alle hulp komen er ieder seizoen nog vele honderden kikkers, padden en salamanders onder de wielen van voorbijrijdende auto’s terecht. Na het bevruchten trekken de meeste dieren weg naar hun zomerbiotoop, waar ze de rest van het voorjaar en de zomer verblijven en zich vol eten om zich daarmee voor te bereiden op de komende winter.

⚠️LET OP!⚠️ De weersvoorspellingen voor de komende nacht zijn perfect voor de paddentrek! Duizenden kikkers, padden en salamanders gaan opweg naar hun voortplantingswateren! Probeer, indien dit veilig kan, zo rustig mogelijk te rijden en de amfibieën te ontwijken!🙏 pic.twitter.com/VjXvb00Pgt — Boswachter Jonathan (@Bosw8erJonathan) March 19, 2023

Over 100 padden heen moeten hinkelen maar dan heb je ook wat Nije Hemelriek by night pic.twitter.com/ilWfxlzt2E — Astrid (@Level_36_) March 19, 2023