Overtuigende zege van Be Quick 1887 op Rohda Raalte

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Rohda Raalte

Be Quick 1887 won zondag in eigen huis overtuigend van het hoger geklasseerde Rohda Raalte en haakte door de 2-0 zege aan bij de top in de vierde divisie A.

Rohda Raalte was alleen in de openingsfase wat beter dan Be Quick. De Groninger doelman Robert Smit stopte ballen van Max Koelen en Mart Lugtenberg. Aan de andere kant stuitten Nilay van der Ploeg en Joris Reiziger op Rohda doelman Frans van Oldeniel. Dat was de opmaat voor een overwicht van de Groningers dat in de 37e minuut werd bekroond. Nagesh Amatsaleh rommelde door de Sallandse defensie en stelde Robin van Kooten in staat binnen te schieten: 1-0.

Na de pauze zette Rohda weer even aan, maar de centrale verdedigers van Be Quick, Pim Betzema en Jolt Postma speelden een uitstekende wedstrijd. Be Quick kreeg een paar honderd procent kansen. Van Kooten kon alleen op Van Oldeniel af, maar die stopte de bal met de voet. Amatsaleh lukte het zelfs niet om twee keer in een één op één situatie met de Rohda Raalte keeper te scoren. Van Oldeniel ranselde ook nog een kopbal van dichtbij van Betzema uit zijn kooi.

“Het was ongelooflijk dat die vier kansen er niet ingingen”, aldus trainer Steven Wuestenenk van Be Quick na de wedstrijd. Het bleef zo onnodig spannend tot de 84e minuut. De organisatie bij Rohda was ver te zoeken en een mooie aanval die werd opgezet door Wilko van der Kooi werd door Van der Ploeg simpel afgerond: 2-0.

“Ik vond dit onze beste wedstrijd van het seizoen”, zei Wuestenenk. “We zijn niet in de problemen geweest en het is een heel goed begin van de derde periode”.

De selectie van Be Quick heeft met de komst van de onder 21 spelers Gelo Windster, Robbin van Kooten en Nilay van der Ploeg een kwaliteitsimpuls gekregen. “Die jonge jongens doen het uitstekend”, aldus Wuestenenk. “Zij hebben hun plekje veroverd en zijn niet van plan die af te staan. Dat merk je op de trainingen. Er wordt scherp getraind, want er is nu een gezonde concurrentie”.

Be Quick steeg naar de zevende plek met 35 punten uit 21 wedstrijden. Be Quick speelt zaterdag uit tegen Westlandia.