Overdekte winterkermis is na vijftig jaar ‘dakloos’ door verplaatsing concours hippique; organisatie zoekt nieuwe plek

MartinPlaza is blij dat het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen de komende jaren in de evenementenlocatie wordt georganiseerd. Minder blij is KerstPlaza: de overdekte Kermis is door de verplaatsing van het paardensport-evenement ‘dakloos’.

Organisator Arnold Por laat donderdagmiddag weten dat een nieuwe plek voor de dertigduizend jaarlijkse bezoekers moet worden gevonden. Volgens Por past de indoorkermis niet meer binnen de nieuwe visie van MartiniPlaza als locatie voor breedte- en topsport.

Na meer dan vijftig jaar is de organisatie nu naarstig opzoek naar een nieuwe plek. “We doen een oproep aan bedrijven en instellingen in de gemeente Groningen, die in de kerstvakantieperiode ruimte beschikbaar kunnen en willen stellen. Dat mag zowel indoor als outdoor zijn. Hopelijk kunnen zo de bezoekers en de exploitanten weer worden gehuisvest.

KerstPlaza is variant van de indoor-kerstkermis die sinds de jaren zeventig al in MartiniPlaza (toen nog de Martinihal) aanwezig is. In haar huidige vorm bestaat het evenement sinds 2005. OOG bracht begin januari nog een bezoek aan de laatste editie, toen de indoorkermis voor het eerst weer plaatsvond na twee jaar corona.