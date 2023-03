Oude jazz-liedjes klinken zondagmiddag in De Mellenshorst in Haren

nieuws

In buurthuis De Mellenshorst in Haren vindt zondagmiddag een optreden plaats van Alice Altink. Voor het concert zijn nog kaartjes beschikbaar.

Altink treedt zondagmiddag op samen met onder ander een pianist, contrabassist, fluitist, een drummer en drie achtergrondzangeressen. Het publiek zal meegenomen worden op een muzikale jazz-reis. Altink, die uit Haren komt, is opgegroeid met muziek. Haar vader was bassist, gitarist en zanger en ook haar moeder was muzikaal actief. Toen ze jong was dacht ze dat ze alleen in slaap kon komen als er muziek op stond. De afgelopen decennia speelde ze in formaties als Chaos, Patchwork, Alice & Friends, Players Quartet, Nostalgia 88, Partners in Swing en Midas Wolf.

In de optredens is voor Altink het contact met het publiek belangrijk. Dat zorgt vaak voor humor en liedjes met een knipoog. Het optreden in Haren begint zondagmiddag om 15.00 uur. Kaartjes zijn aan de deur te koop. Buurthuis De Mellenshorst is te vinden aan de Waterhuizerweg 36 in Haren.