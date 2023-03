Organisatie KerstPlaza Groningen: “We zijn serieus in onderhandeling met diverse andere locaties”

oogochtendshow

Kerstplaza 2018

Het evenement KerstPlaza na 50 jaar moet vertrekken uit MartiniPlaza. Deze boodschap kreeg de organisatie van de indoor kerstkermis te horen tijdens de evaluatie van de laatste editie.



Het evenement moet plaatsmaken voor het Internationaal Indoor Concours Hippique, dat MartiniPlaza naar zich toe heeft getrokken. Martiniplaza wil in de toekomst gezien worden als breedtesport- en topsportaccomodatie. Het KerstPlaza zou niet in dit beeld passen.

Abrupt meegedeeld

Het nieuws vanuit MartiniPlaza werd nogal abrupt meegedeeld, vertelt Por. Tijdens de evaluatie van Kerstplaza 2022 kwam na ongeveer 10-15 minuten op tafel dat het evenement volgend jaar niet meer welkom is in MartiniPlaza. Volgens hem werd het evenement zonder mogelijke tegenspraak aan de kant gezet. Ook tijdens het afgelopen evenement was volgens hem nergens uit gebleken dat het de laatste editie zou zijn. Dit maakt dat het nieuws hen rauw op het dak viel.

Hoe nu verder?

De organisatie van KerstPlaza is volop bezig te kijken hoe het evenement vanaf december wel kan doorgaan. Het is een maand geleden dat de evaluatie plaatsvond en zij te horen kregen dat het evenement niet meer welkom was in MartiniPlaza, vertelt Arnold Por van de organisatie. Toen vorige week het nieuws bekend werd gemaakt, werden ze vanuit verschillende kanten benaderd. De organisatie is dan ook serieus in overhandeling met diverse partijen, zo vertelt Por.

Liefst wel in MartiniPlaza

Ondanks het aanbod van andere partijen, heeft het wel sterk de voorkeur dat het evenement ook dit jaar in MartiniPlaza gaat plaatsvinden. Gezien het karakter van het evenement is het in ieder geval belangrijk dat het binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt, zegt Por, ook gezien de steun die zij ontvangen vanuit de gemeente naar aanleiding van de Stadjerspas. Op die manier blijft het een laagdrempelig evenement, waarbij Stadjerspashouders niet zullen worden gedwongen te ver te reizen. Daarnaast kwamen voorgaande jaren de meeste mensen uit Stad en omgeving. Zij zullen mogelijk ook afhaken als ze er te ver voor moeten reizen, vermoed hij.

Daarnaast wordt het evenement al sinds 1973 georganiseerd in MartiniPlaza, wat verhuizen minder prettig maakt. “Mensen zijn vroeger als kind al naar Kerstplaza geweest en gaan nu met hún kinderen. Dat is ook iets wat het evenement uniek maakt”, aldus Por.

Reikende hand

De huidige organisatie, die het evenement de afgelopen 20 jaar heeft georganiseerd, is benaderd door diverse instanties, waaronder ook gemeentelijke instanties. Grote steun vanuit de gemeente is daarbij nog niet binnengekomen. De organisatie hoopt dan ook dat die zich nog wel eens beraadt en gaat controleren of wellicht het financiële aspect de bovenhand krijgt ten opzichte van het sociale aspect.

Arnold Por van de organisatie van KerstPlaza was te gast in de OOG Ochtendshow om alles hierover te vertellen: