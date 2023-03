Oranje Nassau pakt koppositie, PKC’83 speelt gelijk, Gorecht speelt om 17.00

sport

Foto Martijn Minnema: ON speler Tim Deelen eerder dit seizoen thuis in actie tegen Hoogezand

Oranje Nassau kende net als twee weken terug een topmiddag, zelf winnen en concurrenten die punten verspelen. Het levert ON de koppositie in de Eerste Klasse F zaterdag op. PKC’83 speelde doelpuntrijk gelijk in Friesland bij Broekster Boys. De wedstrijd van Gorecht op bezoek bij FVC is om 17.00 begonnen.

Koploper Pelikaan S verloor van Drachtster Boys, nummer drie ONS verloor bij Leeuwarder Zwaluwen. Daar lag een uitgelezen mogelijkheid voor Oranje Nassau om goede zaken te doen in de titelstrijd. Dat lukte, uit bij Hoogezand werd een zwaar bevochten 0-1 zege geboekt. In een wedstrijd met veel strijd en weinig kansen werd Rick Wiersma in de 62′ minuut matchwinner. Kort nadat Tim Deelen namens ON al de paal had geraakt kopte Wiersma de enige treffer binnen. ON staat nu eerste met één punt meer dan Pelikaan S en Blauw Wit’34. ONS Sneek staat vierde op drie punten van ON.

PKC’83 staat zesde en ging op bezoek bij nummer vijf Broekster Boys. De Friezen kwamen via Piet Wessel Dijkstra al heel snel op 1-0, dankzij een door Rob Schokker benutte penalty kwam PKC’83 nog voor rust langszij. Een kleine tien minuten na rust zette Kevin Bakels PKC’83 op 1-2. In de slotfase nam Broekster Boys een 3-2 voorsprong waarna Shkodran Metaj een punt redde voor PKC’83 door er nog 3-3 van te maken.

PKC’83 staat vijf punten voor op de eerste nacompetitieplek. Volgende week speelt het thuis tegen hekkensluiter ’t Fean’58.

Gorecht staat op de veilige negende plek en speelt uit tegen het op de voorlaatste plek staande FVC. De wedstrijd is om 17.00 begonnen, stand is op moment van schrijven (kort voor rust) 0-0.