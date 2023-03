Oranje Nassau en PKC’83 leggen al nieuwe spelers vast

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC'83

De Groninger amateurclubs zijn al bezig om de selecties voor het volgend seizoen rond te krijgen. Zo hebben de eersteklassers Oranje Nassau en PKC’83 al twee nieuwe spelers vastgelegd.

ON heeft zich versterkt met de 27-jarige verdediger Jim de Leeuw die nu nog actief is bij ACV uit Assen. Daarnaast komt Quinten Anakotta naar ON. De middenvelder is nu nog actief bij klassegenoot Pelikaan S. ON heeft wel per direct afscheid genomen van Caram Carneira Alves. De middenvelder gaat in Frankfurt werken en daarna in de verenigde Staten zijn studie vervolgen.

PKC’83, dat net als ON in de eerste klasse F zaterdag speelt, heeft zich komend seizoen versterkt met doelman Jos Broekmans van Bedum. Daarnaast blijft middenvelder Haaye Feenstra nog een jaar. Feenstra kwam vorige maand over van VV Groningen, dat het elftal terug trok uit de competitie, omdat er financiële problemen dreigden.

PKC’83 en oranje Nassau treffen elkaar in het paasweekeinde op sportpark de Kring van PKC. De wedstrijd werd bijna twee weken geleden afgelast vanwege de sneeuw. De wedstrijd is nu ingepland op zaterdag 8 april om 14.30 uur.