Oprit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Vrijheidsplein donderdag weer open

Foto via Groningen Bereikbaar

De oprit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting het Vrijheidsplein gaat donderdag 30 maart om 19.00 uur weer open. Dat laat Aanpak Ring Zuid woensdag weten.

Ook het naastgelegen fietspad gaat dan weer open. De oprit was sinds begin januari afgesloten. Aanpak Ring Zuid heeft de afgelopen drie maanden funderingen aangelegd voor geluidsschermen en ook zijn er rioolwerkzaamheden uitgevoerd. “De meeste werkzaamheden aan de oprit zijn nu afgerond”, schrijft Aanpak Ring Zuid. “Later gaan we nog groenschermen plaatsen aan de linkerkant van de rijbaan. Daarnaast moeten we oprit in de toekomst nog aansluiten op het verdiepte deel van het Vrijheidsplein.”

Doordat de oprit weer open gaat, is vanaf Laan Corpus den Hoorn de westelijke ringweg weer bereikbaar. De oprit naar het Julianaplein was niet dicht, dus ook het Julianaplein is vanaf deze locatie te bereiken. Vanaf zaterdag 1 april tot maandag 17 juli is de afrit 36 vanaf het Julianaplein richting de westelijke ringweg dicht. De westelijke ringweg is dan dus wel te bereiken vanaf de Laan Corpus den Hoorn.