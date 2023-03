Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen doodslagverdachte Els Slurink

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw tien jaar celstraf geëist tegen de 46-jarige Jahangir A. voor het doden van de destijds 33-jarige psychologe Els Slurink uit Stad.

De rechtbank in Groningen legde vorig jaar maart, in eerste aanleg, ook een gevangenisstraf op van tien jaar op aan de man uit Geldrop. A. ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, omdat hij elke betrokkenheid bij de dood van Slurink ontkent.

De tien jaar cel zijn volgens het OM daarom terecht opgelegd, omdat A. nog steeds weinig tot niks loslaat over de dood van Slurink: “De verdachte heeft jarenlang de feiten ontkend”, zo stelt de advocaat-generaal van het OM. “Dat deed hij ook vandaag. Hiermee heeft hij geen inzicht getoond in het verwerpelijke van zijn handelen en geen verantwoordelijkheid genomen.”

Dader bleef bijna kwart eeuw buiten beeld

Slurink kwam in maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein om het leven door een messteek in het hart. Waarschijnlijk betrapte Slurink de man die haar doodstak tijdens een inbraak in haar woning. Het moordwapen werd nooit gevonden, maar dat Slurink met een mes werd gestoken staat vrijwel vast.

De zaak bleef lange tijd onopgelost. Twee jaar geleden, in 2020, kwam het dankzij nieuwe technieken tot een dna-match met materiaal dat onder de nagels van Slurink was gevonden. Het kwam overeen met het DNA dat in 1997 was afgenomen bij Jahangir A. die opgepakt was na een overval.

Het Gerechtshof in Arnhem doet uitspraak op 11 april.