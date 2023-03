Op Versace geïnspireerde schilderijen worden geveild voor het Beatrix Kinderziekenhuis

Vier Groningse kunstenaars hebben zich laten inspireren door de expositie Gianni Versace Retrospective in het Groninger Museum. Zij hebben een kunstwerk in die stijl gemaakt.

De vier kunstwerken werden donderdag onthuld in het Forum en worden deze maand geveild voor het goede doel: het Beatrix Kinderziekenhuis. De veiling is onderdeel van de Gianni Versace Weken en is georganiseerd door de Groninger City Club, Bedrijvenvereniging West en het Groninger Museum.

Dat Versace een uiteenlopende stijl had, blijkt in de verschillende werken van de kunstenaars. De schilderijen hebben namelijk allemaal een eigen verhaal.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag bieden op deze unieke kunstwerken via de website van onlineveilingmeester.

De volgende kunstenaars hebben de kunstwerken gemaakt:

– Erik Zwezerijnen

– Inge Steenhuis

– Keimpe van der Kooi

– Paul La Poutré