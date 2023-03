Ook honkbalclub Caribe wil het liefst blijven op Corpus den Hoorn, maar wil ‘onder voorwaarden’ wel praten over verhuizing

nieuws

Foto via Caribe

Hoewel honk- en softbalvereniging Caribe het liefst op Sportpark Corpus den Hoorn wil blijven, staat de club als enige gebruiker van het sportpark open voor een gesprek met de gemeente over een nieuwe plek binnen de gemeente. “Maar het is dus absoluut niet onze wens om te verhuizen”, vertelt Caribe-voorzitter Michelle Bruijn.

De club reageert vrijdagochtend op het rapport ‘Toekomst Corpus den Hoorn’ van Drijver en Partners, wat donderdagavond werd gepresenteerd. Tegelijk bracht het gemeentebestuur haar visie voor de toekomst naar buiten rond het sportcomplex. In het rapport werd duidelijk dat Caribe de enige club op het sportpark zou zijn die bereid is om te verhuizen.

Volgens Caribe ontstond daardoor een verkeerd beeld in de media. De club wil eigenlijk niet weg van haar huidige plek op Sportpark Corpus den Hoorn, maar is als enige bereid om met de gemeente te praten over een eventuele verhuizing naar een ander sportcomplex in de gemeente.

“Wij zijn uitermate tevreden met onze huidige locatie op het sportpark en hebben een investeringsplan klaarliggen voor de verduurzaming van ons clubhuis”, aldus Bruin. “Het is dus absoluut niet onze wens om te verhuizen.”

Verhuizing bespreekbaar, onder voorwaarden

Wel erkent de club dat er weinig ruimte is op het sportpark en dat een goede verdeling van tijd en ruimte onontbeerlijk is. “Wij willen daarom benadrukken dat wij niet willen verhuizen, maar dat wij wel openstaan voor een constructief gesprek met de gemeente over de mogelijkheden van verhuizing naar een ander sportpark”, schrijft Bruijn.

Volgens de voorzitter is een verhuizing bespreekbaar, omdat de noodzaak om op het sportpark te blijven voor Caribe minder groot dan die van andere verenigingen op het sportcomplex: “Caribe is de enige honk- en softbalvereniging in een omtrek van twintig kilometer en is daardoor niet afhankelijk van de omliggende wijken voor hun ledenbestand, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de hockey- en voetbalverenigingen.”

‘Lege plek na verhuizing alleen gebruiken voor breedtesport’

Volgens Caribe is verhuizen alleen bespreekbaar onder bepaalde voorwaarden. Eén daarvan is dat de plek die de honkbalclub achterlaat, wordt gebruikt door de ‘breedtesport’ (lees: de amateurclubs op het sportcomplex). Bruijn: “Wij zijn van mening dat dit gesprek alleen kan slagen als alle partijen bereid zijn om in te zetten op een goede samenwerking en het vinden van de beste oplossing voor alle sportverenigingen op het park en de bredere sportbeoefening in Groningen.”