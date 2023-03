Ook donderdagnacht, vrijdag en deel van zaterdag ‘code geel’ in Groningen vanwege gladheid

nieuws

Foto: neelam279 via Pixabay

Tot en met zaterdagmiddag kan het plaatselijk verraderlijk glad blijven in Groningen. Het KNMI heeft daarom tot en met zaterdagmiddag de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor de provincie.

De gladheid houdt zich tot en met vrijdagmiddag met name op in het noorden van Nederland. Daarna breidt de gladheid zich uit over de rest van het land. Natte en droge sneeuw zorgen in eerste instantie voor de gladheid, maar bij smeltende sneeuw en nachtelijke temperaturen kunnen ook voor ijzelachtige weggedeeltes zorgen.

Volgens weerman Johan Kamphuis verdwijnt de gladheid snel op zaterdagochtend. Sneeuw is daarna eerst uit de lucht en gaat over in regenbuien. Bij temperaturen ver boven het vriespunt gaat deze regen geen gladheid meer opleveren.