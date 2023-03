Ontspoorde Arriva-trein op Hoofdstation gerepareerd in Zwitserland

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het Arriva-treinstel dat in de zomer van 2021 beschadigd raakte bij een ontsporing op het Hoofdstation kan binnenkort weer ingezet worden om reizigers te vervoeren. Het treinstel is na een langdurige reparatie in Zwitserland weer terug in het Noorden.

Treinstel 306, dat de naam Gerrit Krol draagt, ontspoorde op 27 juni. De trein had het Hoofdstation net verlaten en had als eindbestemming Roodeschool toen het mis ging. Met een snelheid van twintig kilometer per uur op de teller hoorde de machinist ineens een harde klap waarop er direct werd geremd. Door gebrekkig onderhoud aan wissels was de trein uit de rails gelopen. Niemand raakte bij het ongeluk gewond, wel was de schade groot en konden er een tijdlang geen treinen rijden richting Zuidhorn en Sauwerd.

Het treinstel is na het ongeluk overgebracht naar de fabriek van Stadler in Zwitserland. Daar is het volledig opgeknapt. Maandag arriveerde de trein weer in Nederland waarbij het met behulp van een locomotief van HSL en twee koppelwagens naar de werkplaats van Stadler in Leeuwarden werd gereden. De verwachting is dat binnen niet al te lange tijd de trein weer ingezet kan worden in de dienstregeling.