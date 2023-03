Ontsnapte psychiatrisch patiënt aangehouden met keukenmes op Linnaeusplein

nieuws

Foto: Siard Heijdanus via Twitter

Agenten hebben een verwarde man aangehouden op het Linnaeusplein. De man, die twee dagen voor zijn aanhouding ontsnapte uit een psychiatrische kliniek, had een flink mes op zak.

Volgens wijkagent Siard Heijdanus kon de man worden aangehouden dankzij een tip van collega Eva Dijkman uit de Oosterparkwijk. De verwarde man is teruggebracht naar de kliniek waar hij vandaan kwam, maar wel zonder het mes waar de man mee rondliep.

Het incident liet volgens de wijkagent zien dat het ‘messenverbod’ in Groningen (het lokale verbod op ‘niet-strafbare wapens) goed van pas kwam bij de aanhouding. Dankzij dit verbod is het voorhanden hebben van bijvoorbeeld keukenmessen, priemen of zakmessen, op een manier waarop het voorwerp direct gebruikt kan worden voor een geweldsmisdrijf, binnen de gemeente verboden.

Dankzij oplettendheid van @WA_Oosterpark werd een verwarde man aangetroffen op het Linnaeusplein #Groningen. Hij was 2 dagen geleden ontsnapt uit een psychiatrische kliniek.

Hij is terug gebracht.

Enne… in zijn jas zat een mes waarmee je lelijke dingen kan doen!

1/2 pic.twitter.com/Kl4Dhn1eUq — Wijkagent Siard Heidanus (@WA_Korrewegwijk) March 6, 2023