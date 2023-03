nieuws

Studenten protesten in het Academiegebouw tegen het ontslag van Täuber. Foto: Rieks Oijnhausen

De ontslagen RUG-docent Susanne Täuber gaat in hoger beroep. Dat heeft Täuber zaterdag aan verschillende media laten weten.

Het ontslag van Täuber, die officieel op 1 mei op straat komt te staan, leidde de afgelopen weken tot veel kritiek en protesten. Afgelopen week kreeg bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG nog een petitie overhandigd die 3.500 keer was ondertekend. In deze petitie wordt geëist dat het ontslag terug wordt gedraaid. Ook werd er een corowdfundingsactie actie opgezet om een hoger beroep te financieren. Met deze actie is inmiddels 26.000 euro opgehaald. Dat is genoeg om ook in hoger beroep te gaan.

Kritiek

De problemen tussen de universiteit en de faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar Täuber werkte, ontstonden in 2018. De docent kreeg in dat jaar geen promotie, terwijl ze volgens eigen zeggen wel aan de criteria voldeed. Daarop schreef ze een essay voor het academische vakblad Journal of Managementstudies waarin ze kritiek leverde op het Rosalind Franklin Fellow-programma van de universiteit. Via dit programma kwam Täuber aan haar baan. Volgens de docent krijgen vrouwen binnen het programma regelmatig te maken met discriminatie en een ongelijke behandeling. Daarna werd Täuber onder druk gezet om het artikel in te trekken, wat ze weigerde. De RUG liet het er niet bij zitten. Het faculteitsbestuur sprak van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Omdat de docent niet herplaatst kon worden moest ze het veld ruimen.

Crowdfunding

De rechter liet onlangs weten het ontslag goed te keuren. Daarop volgden er protestacties. Er vond een demonstratie plaats op het Broerplein waarbij collega’s en studenten tegen het ontslag demonstreerden. Ook op sociale media laten mensen hun ongenoegen blijken. Afgelopen week vond er nog een protestactie plaats in het Academiegebouw waarbij de studenten tot laat in de avond in het gebouw bezet hielden.