‘Oneven kant’ Ommelanderstraat in Ten Boer krijgt alsnog nieuwe huizen

nieuws

De oneven kant van de Ommerlanderstraat in Ten Boer - Foto via Google Maps - Streetview

Na bijna anderhalf jaar onvrede, petities en overleg is de kogel door de kerk: ook de oneven kant van de Ommelanderstraat in Ten Boer komt in aanmerking voor sloop en nieuwbouw van hun huizen. Dat maakte de gemeente Groningen donderdagavond bekend.

De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen bereikten donderdag overeenstemming over de keuze voor nieuwbouw.

Daarmee wijken de gemeente en de NCG af van het versterkingsadvies, waarin staat dat de woningen aan de oneven kant van de straat alleen in aanmerking komen voor lichte bouwkundige versterking. Daar waren de bewoners het niet mee eens, omdat de ‘overburen’ met identieke huizen uit dezelfde bouwperiode wel in aanmerking kwamen voor sloop en nieuwbouw. De groep bewoners aan de oneven kant van de straat maakte slechts aanspraak op 30.000 euro voor verduurzaming van de huizen.

Daar komt nu verandering in. Zestien huizen aan de oneven kant van de Ommelanderstraat gaan tegen de vlakte en worden vervangen door nieuwbouw. De sloop en nieuwbouw worden gefinancierd met budget voor de versterking. Maar dat is niet genoeg, dus leggen de NCG en de gemeente beide de helft van het tekort bij. De gemeente Groningen betaalt haar deel van de kosten met geld wat beschikbaar is om verschillen in dorpen in het aardbevingsgebied op te lossen, zoals dat eerder gebeurde in Woltersum en Ten Post.

‘Maatschappelijk verantwoorde oplossing’ in lijn met uitkomsten gaswinningsenquête

En die verschillen waren er zeker, aldus wethouder Inge Jongman: “Dit zijn onuitlegbare verschillen die opgelost moeten worden. Het leidt tot sociale onrust en spanningen. Nieuwbouw is daarom de meest toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde oplossing.” “De ongelijkheid in de Ommelanderstraat is voor zover wij kunnen overzien uniek in de gemeente en vraagt om maatwerk”, vult Nationaal Coördinator Regina Bouius aan. “Met deze oplossing bieden we perspectief aan de bewoners en zorgen we ervoor dat ze nu en straks verder met elkaar kunnen.’

Met de beslissing willen de gemeente en de NCG ook aansluiten op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie. Jongman: “Er is veel gesproken over de cultuuromslag en een ‘stap naar voren’ die de overheid moet zetten. Ik denk dat we op deze manier deze specifieke groep inwoners in het aardbevingsgebied op een goede manier verder helpen.”