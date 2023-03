Onderzoek sportpark Corpus den Hoorn: ‘GRC en Groen Geel kunnen blijven’

nieuws

Foto Martijn Minnema. GRC Groningen - Heerenveen.

De voetbalverenigingen GRC en Groen Geel kunnen op sportpark Corpus den Hoorn blijven. Wel moet honk- en softbalclub CBS Caribe misschien verkassen. Dat staat in een onderzoek dat donderdagavond openbaar wordt gemaakt.

Het Dagblad van het Noorden heeft er al inzage in gehad. Het onderzoek ‘Toekomst sportpark Corpus den Hoorn’ wordt deze avond bekendgemaakt in de kantine van GRC. In het onderzoek staat onder meer dat GRC een volksclub is die sterk verbonden is met de wijken in de buurt. De collega’s van Groen Geel vinden een verhuizing onbespreekbaar.

Het onderzoek vond plaats nadat FC Groningen meldde dat het sterk moet uitbreiden vanwege de ambities met het vrouwenvoetbal en jeugdvoetbal. Daarvoor zou de FC minimaal acht velden nodig te hebben. Die ruimte is er niet.

Volgende week volgt een gemeentelijke hoorzitting met alle berokken verenigingen. Eén van de opties is een compleet nieuwe trainingslocatie voor FC Groningen. Nadeel is dat die locatie dan op grote afstand ligt van het Topsportzorgcentrum.