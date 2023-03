Onderdoorgang bij Concourslaan in Stadspark twee dagen dicht

nieuws

Concourslaan Google streetview

De onderdoorgang bij de Concourslaan in het Stadspark is komende dinsdag en woensdag dicht. Dan plaatst aannemerscombinatie Herepoort liggers op het nieuwe viaduct over de westelijke ringweg.

De liggers komen over de hele breedte van de Concourslaan te liggen. Daardoor is er tijdens deze werkzaamheden geen ruimte om de onderdoorgang open te houden.

Fietsers kunnen omrijden via het fietspad in het Stadspark of via de Koeriersterweg. De omleiding via de Koeriersterweg is geen officiële omleidingsroute, maar een adviesroute.

Aanpak Ring-Zuid komt met deze route, omdat fietsers hier geen bouwverkeer tegenkomen. Tijdens de werkzaamheden rijdt er veel extra bouwverkeer over de Concourslaan tussen de Paterswoldseweg en het viaduct in het Stadspark, waaronder speciale transporten met extra lange vrachtwagens voor de liggers. Omdat deze vrachtwagens niet kunnen keren, moeten ze achteruit de Concourslaan af.

De planning is dat dit deel van het viaduct halverwege de zomer klaar is. Dan is de westzijde van het viaduct aan de beurt.