Omwonenden en jachthaven gaan in hoger beroep tegen komst Pannekoekschip

Foto: Patrick Wind

De havenmeester en enkele omwonenden gaan in beroep tegen de uitspraak van de kortgedingrechter rond de komst van het Pannekoekschip naar de Oosterhaven. Dat liet de havenmeester donderdag weten aan RTV Noord. Daarnaast is een gang naar de bestuursrechter in het verschiet om de gemeentelijk vergunning voor de verplaatsing aan te vechten.

De havenmeester van de jachthaven Oosterhaven en enkele omwonenden zijn tegen de komst van het schip. Het schip zou te veel ruimte innemen en ook voor overlast gaan zorgen. Zij stapten naar de rechter om de komst van het horecaschip tegen te houden. Twee weken terug bepaalde de rechtbank in een kort geding dat het horecaschip naar de Oosterhaven mag. Daar zijn de omwonenden het niet mee eens, dus vragen ze een hogere rechter om nogmaals naar de uitspraak te kijken.

Het gemeentebestuur besloot vrijwel tegelijkertijd om ’t Pannekoekschip definitief een vergunning te geven voor een plek in de Oosterhaven. Dat gebeurt met een nieuwe boot. De oude wordt gesloopt en de gemeente gaat de kade waar het schip nu nog ligt opknappen. Om deze beslissing terug te draaien, willen de havenmeester en de omwonenden naar de bestuursrechter stappen. Die moet bepalen of de ‘ruildeal’ die aan de vergunning ten grondslag zou liggen (nieuwe plek voor ’t Pannekoekschip in ruil voor ‘procesloze’ Kattenbrug) door de beugel kan.