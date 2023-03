Ombouw naar niet-Gronings gas op schema in buitenland; Vijlbrief blijft sturen op sluiting Groningenveld

nieuws

Foto: Rijksoverheid

De ombouw van gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk naar hoogcalorisch gas (gas wat niet direct uit Groningen komt) ligt nog steeds op schema. Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw voelt zich daardoor gesterkt om te blijven sturen op sluiting van het Groningenveld, uiterlijk in 2024.

Volgens de taskforce, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, instanties en gastransporteurs uit Nederland en de drie eerder genoemde landen, ligt de ombouw van installaties naar het zogenaamde ‘hoogcalorisch gas’ op schema. Dit is het gas met weinig stikstof erin. Onder de Groningse bodem ligt juist ‘laagcalorisch gas’.

De vraag naar laagcalorisch gas is behoorlijk afgenomen in het afgelopen jaar. Volgens staatssecretaris Vijlbrief is dat te danken aan de inspanningen die België, Duitsland en Frankrijk hebben verzet in de ombouw van gasinstallaties. Het milde weer en de prijseffecten spelen daar wel een rol bij, aldus de staatssecretaris.

“Deze afname helpt mij bij het sluiten van het Groningenveld”, stelt Vijlbrief. “De inzet van het kabinet is en blijft om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk in 2024 definitief te sluiten. (..) Daarom zal ik op deze afbouw blijven inzetten en de Kamer informeren tot de sluiting van het Groningenveld.”