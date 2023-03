OM en politie starten strafrechtelijk onderzoek naar verkeerde energielabels in Groningen

Afbeelding: MVPro via Pixabay

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de rapporten voor het verstrekken van energielabels in Groningen.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie, na berichtgeving via Stadsblog Sikkom.

Het OM en de politie begonnen in januari al een voorbereidend onderzoek naar de grote hoeveelheid niet-kloppende energielabels van huurwoningen in Groningen. Volgens woordvoerder Melanie Kompier is daarin onderzocht op een strafrechtelijk onderzoek gerechtvaardigd was. Dat blijkt nu het geval te zijn. Politie en justitie gaan de komende tijd proberen om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf en wat de omstandigheden van het misdrijf waren.

Of er specifieke personen of bedrijven onder de loep worden genomen bij het onderzoek, kan het Openbaar Ministerie nog niet zeggen.

Gedurende de afgelopen maanden werd steeds meer duidelijk over onjuistheden bij de verstrekking van energielabels van Groningse huurwoningen. Volgens de Huurcommissie zijn voor zo’n zevenhonderd woningen in Groningen veel te gunstige energielabels afgegeven. Zo kreeg een aantal woningen energielabel A, terwijl deze woningen eigenlijk labels in de categorie E, F of G hadden moeten krijgen. Een dergelijk fout label kan huurders onnodig veel geld kosten, omdat hun verhuurder door het hoge label honderden euro’s meer huur mag vragen.