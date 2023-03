Off day Velocitas; Groen Geel en Mamio vinden aansluiting bij koplopers

nieuws

Foto Martijn Minnema: Velocitas verloor thuis met 1-4 van SV Marum

Het was een slechte dag voor de koplopers en een goede dag voor de spanning bovenin. Zowel in de eerste als de tweede, de derde en de vierde klasse ging de koploper onderuit dan wel verspeelde punten en daarvan werd geprofiteerd door Oranje Nassau (zie artikel over de Eerste Klasse F) en door Groen Geel (3C) en Mamio (4C). Voor Velocitas, de koploper in 2L, was het een beroerde middag.

2L

Velocitas is koploper in 2L maar heeft thuis al een paar flinke nederlagen geleden. Zuidhorn (0-5) en Kollum (1-4) profiteerden eerder dit seizoen al van een off day bij de Groen Witten. Daar kwam vanmiddag nog een ruime thuisnederlaag bij. SV Marum won in het Stadspark verdiend met 1-4.

Velocitas kende een dramatische start en keek na 5 minuten al tegen een 0-2 achterstand aan. Tom Boezerooy (3′ en 5′ minuut) scoorde voor Marum. De 1-2 in de 27′ minuut van Quinten Kruizenga kwam uit de lucht vallen want Marum was voor rust de betere ploeg met de meeste en beste kansen. Velocitas mocht dan ook niet klagen dat de schade bij rust slecht 1 goal was.

In de 62′ minuut maakte Tom Boezerooy er met zijn derde 1-3 van. Velocitas probeerde het nog wel maar kwam nooit echt goed in de wedstrijd. In blessuretijd maakte Ralph Oosterhoff er nog 1-4 van.

Velocitas staat nog wel eerste maar zag Achilles 1894 in punten gelijk komen al hebben de Assenaren wel een wedstrijd meer gespeeld.

Be Quick 1887 verloor thuis met 0-3 van Oosterwolde en blijft met twee punten stijf laatste.

3C

Koploper Grijpskerk liet twee punten liggen bij Aduard 2000, nummer twee Groen Geel kon het gat verkleinen naar drie punten. Dat lukte, NEC Delfzijl werd op Corpus met 2-1 verslagen. Bij rust was het al 2-0. Groen Geel staat in de tweede periode één punt achter Aduard 2000, volgende week is de laatste wedstrijd in de tweede periode.

De derby tussen subtoppers The Knickerbockers en Helpman werd door Helpman gewonnen, Saviero van Zwol nam beide treffers voor zijn rekening in de 0-2 zege.

Lycurgus speelde thuis 1-1 tegen Loppersum en staat vijfde. HFC’15 won met 0-3 bij Noordwolde en stijgt naar plek zeven. Omlandia blijft door een 1-4 thuisnederlaag tegen concurrent ONR in de gevarenzone staan.

4C

Mamio won uit bij de Heracliden met 1-4 en doordat koploper Holwierde bij DVC Appingedam verloor staat Mamio nu tweede op vier punten van Holwierde. VVK had het thuis lastig met laagvlieger Amicitia VMC maar won wel, 2-0. VVK staat vijfde op negen punten van Holwierde. Amicitia staat voorlaatst.

Hekkensluiter Stadspark ging uit bij SIOS met 2-0 onderuit.