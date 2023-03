Oever te zwak voor constructie: Aanleg hellingbanen Gerrit Krolbrug uitgesteld

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De aanleg van de hellingbanen voor de nieuwe fietsbrug bij de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal wordt uitgesteld. Dat meldt Rijkswaterstaat donderdagochtend.

De aanleg zou volgende maand beginnen, maar uit onderzoek is gebleken dat de zuidelijke oever, aan de kant van de Korrewegwijk, niet stevig genoeg is om de constructie van de hellingbaan te dragen. De baan moet nu verder van de oever worden aangelegd.

Daar staan bomen en bossages. Er moet daarom een nieuw plan komen en waarschijnlijk moeten er daarom ook nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Rijkswaterstaat zegt dat het daardoor onduidelijk is wanneer het nieuwe plan er is.

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. Het deel voor het gemotoriseerd verkeer was daardoor onbruikbaar en is inmiddels afgevoerd. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs via twee aparte bruggen. De bouw van de definitieve brug begint eind 2025, begin 2026.