Nuttige 3-0 overwinning Lycurgus tegen SSS

Foto via Amysoft Lycurgus

Samen Lycurgus won zaterdagavond de tweede ontmoeting in de kampioensgroep. In de topsporthal van het Alfa-college rekende de formatie van coach Arjan Taaij simpel af met Simplex SSS uit Barneveld: 3-0. De setstanden waren 25-22, 25-20 en 25-23.

In alle bedrijven bleek het krachtsverschil klein, maar telkens sloeg de thuisclub op de beslissende momenten toe. Een week eerder was thuis nog verloren van Active Living Orion uit Doetinchem (2-3). Draisma Dynamo-Sliedrecht Sport eindigde zaterdagavond eveneens in 3-0. Zondag wordt nog Orion-Numidia Limax afgewerkt.

Voorlopige stand aan kop (inclusief bonuspunten): Dynamo 2-10, Limax 1-8, Lyurgus 2-6.