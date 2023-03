NS start treinverkeer weer op na systeemstoring bij ProRail (update)

nieuws

Treinreizigers die dinsdagochtend van en naar de stad Groningen wilden reizen met een trein van de NS, moesten rekening houden met ruim twee uur extra reistijd. Kort na het middaguur startte NS de dienstregeling weer op.

Een systeemstoring bij de verkeersleidingspost van ProRail in Zwolle was de oorzaak van de storing. Daardoor lag het treinverkeer in een groot deel van noordoostelijk Nederland stil vanwege de veiligheid.

De storing, die rond 09.00 uur begin, was kort na het middaguur voorbij. De NS startte daarop haar dienstregeling weer op. “Het kan even duren voordat de treinen weer volgens dienstregeling rijden”, aldus ProRail. Vervoerder NS vult aan: “Het treinverkeer wordt weer hervat, maar houd er rekening mee dat incidenteel toch nog treinen op het laatste moment uit kunnen vallen als gevolg van deze verstoring.”