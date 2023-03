Noorderstationsstraat vanaf maandag twee maanden deels afgesloten

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

De Noorderstationsstraat is vanaf aanstaande maandag twee maanden dicht vanaf de Moesstraat tot de Nieuwe Ebbingestraat. In deze periode wordt de straat opnieuw geasfalteerd en anders ingericht. Tijdens de afsluiting moet alle verkeer een andere route nemen.

De afsluiting geldt voor auto’s, fietsers en voetgangers, maar ook voor lijnbussen. Vanuit de richting binnenstad is het Noorderstation (Station Groningen-Noord) niet bereikbaar met de bus. Daarom wordt er een tijdelijke bushalte ingericht aan de Eikenlaan.

Auto’s worden omgeleid via de Eikenlaan, de Asingastraat en de Bedumerweg.

Fietsers en voetgangers die van de Kastanjelaan naar de Nieuwe Ebbingestraat moeten, kunnen om via de Moesstraat en de Noorderbuitensingel. Fietsers en voetgangers die op Station Noord moeten zijn kunnen vanaf de Bedumerweg het beste via de Allersmastraat en Heinsiusstraat en vanaf de Eikenlaan en Asingastraat het beste via de Van Oldebarneveldlaan. De doorsteek onder het station blijft open.

De afsluiting wordt op vrijdag 19 mei om 16.00 uur opgeheven.