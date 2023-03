Nog lang niet ‘uitgepolitiekte’ Jan Pieter Loopstra komende jaren Statenlid: “Ik wil aan de slag met de basisbaan”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Jan Pieter Loopstra is de komende vier jaar Statenlid voor de PvdA in de provincie Groningen. De afgelopen twaalf jaar was Loopstra gemeenteraadslid. Een functie die hij het liefst nog heel lang had bekleed, maar de partij stond dat niet toe. Nu komt er dus toch een vervolg.

Hoi Jan Pieter! Ben je er al een beetje aan gewend dat je de komende jaren Statenlid bent?

“Haha, ik ben vooral heel erg blij. In november heb ik aan jullie laten weten dat ik nog lang niet ‘uitgepolitiekt’ was. Ik hou van mijn werk. Ik vind het heel erg leuk om met thema’s bezig te zijn. Helaas was er na de gemeenteraadsverkiezingen geen vervolg mogelijk. Overigens op dat vlak geen rancune, want niemand is groter dan een partij. Maar dat ik nu mijn politieke carrière voort mag zetten in de provincie, daar ben ik wel heel blij mee.”

Hoe heb je de afgelopen week beleefd?

“Ja, toch wel als heel spannend. Na mijn sollicitatie als Statenlid ben ik door het bestuur Groningen-West op de vijfde plaats op de lijst gezet. Hoe de verkiezingen uit zouden pakken, dat was een groot vraagteken. Op de verkiezingsavond hebben we samen met iedereen die de afgelopen weken het vuur uit de sloffen heeft gerend, gegeten in ons PvdA-pand. Rond 21.30 uur zijn we naar het Provinciehuis gegaan. Daar gebeurde van alles, maar wat er niet kwam was een verkiezingsuitslag en ook geen poll.”

Het tellen in bepaalde gemeenten duurde langer dan gedacht …

“Klopt. Waarbij men in de gemeente Pekela op een gegeven moment ook stopte en er de volgende dag verder geteld zou worden. Rond 01.30 uur dacht ik, het is mooi geweest. Ik ga naar huis. De volgende ochtend zag ik dat de PvdA vijf zetels had behaald. Dat aantal hadden we ook, en hebben we dus behouden. Toen was het nog even afwachten of voorkeursstemmen nog roet in het eten konden gooien, maar dat bleek niet het geval te zijn. Afgelopen donderdag was ik in het Stadhuis waarbij het hoofd van het stembureau, burgemeester Koen Schuiling (VVD), de verkiezingsuitslag vaststelde. Het was toen wel heel mooi om mijn naam te horen.”

Was dat kippenvel?

“Dat niet direct. Maar wat ik al zei. Ik heb de afgelopen twaalf jaar met veel plezier als politicus gewerkt. Om zaken aan de kaak te stellen, om dingen te verbeteren. En dat krijgt nu een vervolg. Weliswaar op een andere plek, maar het neemt niet weg dat ik er ontzettend veel zin in heb. Het lijkt me ontzettend leuk om de komende vier jaar aan de slag te gaan om ideeën uit te werken.”

De provincie is een ander orgaan dan de gemeente. Hoe groot is het verschil?

“Ik denk dat je als raadslid dichterbij de inwoners staat. De provincie is ook breder. Er zijn meer visies. Bij de provincie kun je meer je stempel drukken op bijvoorbeeld het openbaar vervoer, maar ook economie en werkgelegenheid zijn grote thema’s. Op deze vlakken heb ik al behoorlijk wat expertise opgebouwd, waarbij ik hoop dat ik dit de komende jaren in kan gaan zetten in de provincie, zodat Groningen een rechtvaardigere provincie wordt.”

Ik kan me voorstellen dat een politicus een stempel wil drukken tijdens een bepaalde termijn. Waar wil jij je de komende vier jaar voor inzetten?

“Vijf jaar geleden heb ik in de gemeente het initiatief voor een basisbaan neergelegd. Dat is nu ingevoerd. Dat onderwerp daar wil ik mij ook heel graag in de provincie voor in gaan zetten, om dit ook in andere gemeenten in te voeren.”

Hoe groot is de kans dat dat lukt?

“Dat durf ik niet te zeggen. Het voordeel is dat het in de gemeente Groningen al bestaat en dat de eerste resultaten heel succesvol zijn. Die resultaten kun je presenteren. En ik geloof heel erg in het concept. De basisbaan is bedoeld voor mensen die normaliter werkloos zouden blijven. Die krijgen nu een kans om mee te doen in de samenleving. En je hebt het ook over een win-winsituatie. Mensen met een basisbaan gaan bijvoorbeeld aan de slag bij een speeltuinvereniging of onderwijsinstelling. Ze verrichten daar heel belangrijk werk, in een sector waar men zit te springen om arbeidskrachten. Dus je helpt de sector enerzijds, maar anderzijds bied je de mensen perspectief. Je haalt ze uit een sociaal-isolement en laat ze weer meedoen. Dat zou ik wel in de hele provincie in willen voeren.”

Je zit al helemaal in je rol hè?

“Ja, ik heb er heel veel zin in. Afgelopen woensdag was er een duidingsdebat. Daar was ik bij aanwezig. En die hele entourage, de hele sfeer. Dat vind ik leuk. Dat heb ik gemist. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik mag proberen om Groningen de komende vier jaar mooier te maken.”

