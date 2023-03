Nog eens dertien rechtszaken van studenten tegen gemeente over energietoeslag

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is bezig met de voorbereiding van dertien rechtszaken tegen de gemeente Groningen, waarmee individuele studenten proberen om alsnog hun energietoeslag te krijgen.

Dat bevestigt de LSVb, na berichtgeving door de Ukrant.

De vakbond wilde eigenlijk een collectieve rechtszaak starten tegen de gemeente, om daarmee de toekenning van energietoeslag aan studenten af te dwingen. Maar dat is niet gelukt, aldus LSVb-voorzitter Joram van Velzen: “Studenten vragen de toeslag individueel aan en worden dus ook individueel afgewezen. Daarom hebben we besloten om de zaken apart voor de bestuursrechter te brengen.”

Wanneer de Groningse bestuursrechter zich gaat buigen over de dertien rechtszaken die via de LSVb worden aangedragen, is nog niet duidelijk. “Het is nu heel druk bij de bestuursrechter”, aldus Van Velzen. “Maar we zijn er van overtuigd dat we gelijk krijgen van de rechter. Het is echt schrijnend dat dit zo voortduurt, want door de eerdere uitspraken weet je eigenlijk al dat het beleid van de gemeente Groningen niet mag. Daarom gaan we door met procedures, want elke uitspraak die onze kant opvalt, is er één.”

Rechter stelde studenten in andere steden in het gelijk, Groningen blijft weigeren

Studenten krijgen in onze gemeente tot nu toe geen energietoeslag. Wethouder Eikenaar stelt welwillend te zijn om ook studenten energietoeslag te geven, maar dan moet het Rijk met geld over de brug komen. Nu is er te weinig geld binnen de begroting om de toeslag toe te kennen.

De dertien rechtszaken zijn niet de eerste die in Nederland worden gevoerd over energietoeslag en studenten. Begin oktober won een Nijmeegse student al een zaak tegen zijn woonplaats en kreeg hij de toeslag toegewezen. Amsterdam was vorige maand de tweede grote Nederlandse stad waar een rechter besliste dat studenten niet mogen worden uitgesloten.

In Groningen loopt al een rechtszaak van een student die zijn afgewezen aanvraag voor energietoeslag aanvecht. De gemeente is in deze zaak een bodemprocedure gestart, die duidelijkheid moet brengen bij nieuwe rechtszaken.