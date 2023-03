Nieuwe situatie Brailleweg leidt op eerste dag tot verkeersdrukte

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De nieuwe situatie op de Brailleweg heeft maandag, op de eerste dag van de nieuwe situatie, geleid tot verkeersdrukte en opstoppingen.

Nieuwsfotografen vertellen dat er maandag aan het einde van de middag, tijdens de spits, sprake was van overlast. “De situatie leidde tot files waarbij het verkeer tot op het Emmaviaduct stilstond”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Ook het verkeer in omliggende straten ondervond overlast. Onder andere op de Hereweg, Vechtstraat, Parkweg en Geulstraat stond het verkeer vast.”

De Brailleweg was de afgelopen dagen afgesloten vanwege werkzaamheden. Sinds maandagochtend moeten automobilisten de weg ter hoogte van het Julianaplein delen met fietsers. Door de sloop van de Amaliatunnel en de Muntingbrug, die tot het begin van de zomer dicht is, zouden fietsers te maken krijgen met forse omleidingsroutes. Daarop is het plan ontstaan om een nieuwe noord/zuid-route te realiseren waarbij fietsers gebruik maken van een rijstrook van de Brailleweg. Om het verkeer in goede banen te leiden zijn er verkeerslichten geplaatst, die het autoverkeer om-en-om van de overgebleven rijstrook gebruik laten maken.