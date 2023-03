Nieuwe expositie Wall House opent met een feestelijke middag en taart

Foto: Rick van der Velde

Wall House opent zaterdag 1 april om twaalf uur de nieuwe tentoonstelling ‘Camera Obscura’. De expositie is te zien tot 20 augustus.

Tijdens de feestelijke opening introduceert programmeur Gea Schenk de fotografen en hun werk. “Inmiddels hebben we een jaarlijkse traditie: de kunstzinnige taart”, vertelt Schenk. Ze begint om twaalf uur met een openingspraatje. Er is ook een fietstaxi die pendelt tussen de bushalte en de parkeerplaats. “Een mini-festivalletje noem ik het altijd.”

Fotograaf Arjan Verschoor

Het werk van onder andere fotograaf Arjan Verschoor zal te zien zijn. “We doen dit samen met drie fotografen.” Verschoor heeft boven in het gebouw een camera obscura gebouwd. Dit betekent dat de ruimte is verduisterd. Door een klein gaatje in de muur komt het licht naar binnen, waardoor een projectie ontstaat. “Camera obscura draait om het idee dat je in een camera zit.”

Verloop van tijd

Op de onderste etages hangt het werk van de andere kunstenaars. Baukje Pietje Venema heeft geëxperimenteerd met de loop van de dag. Haar werk richt zich altijd op het verloop van tijd. Annemarie van Buuren heeft een serie foto’s gemaakt waarin ze allerlei soorten analoge technieken heeft uitgeprobeerd.

Wall House #2 is van april tot november elk weekend, op zaterdag, zondag, Paasmaandag en Pinkstermaandag van 12.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek. Meer informatie is te vinden op de website van het Groninger Museum.

Gea Schenk en Arjan Verschoor waren te gast in de OOG Ochtendshow: