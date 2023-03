Nieuwbouw afdeling psychiatrie UMCG bereikt hoogste punt

Foto: Digna ten Napel

Iets minder dan een jaar na de start van de bouw van een nieuw onderkomen voor het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG werd aan de oostkant van het ziekenhuisterrein donderdagmiddag gevierd dat het hoogste punt is bereikt.

Vertegenwoordigers van aannemers BAM, Trebbe en Equans (BTE) hesen de vlag samen met bestuursvoorzitter Ate van der Zee van het UMCG.

“Dit is een mooie mijlpaal”, vertelt Jan Olthof, directeur Bouw binnen het UMCG. “Het is best complex om de bouwlogistiek op ons ziekenhuisterrein in de binnenstad van Groningen te organiseren. De zorg gaat altijd voor en dat vraagt om flexibiliteit. Het is mooi om te zien dat we op schema liggen. Niet geheel onbelangrijk omdat dit een van de vele bouwprojecten van het UMCG is. Het is de schakel naar andere projecten in 2024.”

Het circa 15.500 m2 grote complex wordt een zelfstandig, losstaand gebouw, dat met een luchtbrug verbonden is met het centraal medisch complex van het UMCG. Architectenbureaus Atelier PRO en Vakwerk Architecten maakten een ontwerp, waarbij de oriëntatie op de zon centraal staat. Alle patiëntenkamers liggen dan ook op het oosten om de ochtendzon binnen te laten. Vanuit de kamers kijken de patiënten uit op de nabijgelegen Oosterparkwijk.

De verwachting is dat de nieuwbouw van het UCP eind 2023 gereed is.