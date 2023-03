Nieuw pontje en fietspaden bij Zuidlaardermeer

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

In juni wordt er een nieuw pontje geplaatst in het Drents Diep. Het pontje gaat het oude exemplaar (wat vanaf half april nog een paar maanden gebruikt kan worden) vervangen bij een nieuwe oversteekplaats, die een paar honderd meter naar het noorden verschuift.

Het oude pontje zat aan het einde van haar levensduur en was aan vervanging toe. De provincie en de gemeentes Groningen, Midden-Groningen en Tynaarlo besloten daarom te investeren in een nieuw exemplaar. Ook Het Groninger Landschap, de Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe droegen bij aan de nieuwe oversteekboot.

In het nieuwe pontje is, in tegenstelling tot het oude ponton-vaartuig, ook plek voor mensen met een beperking. Rolstoelen, scootmobiels en duofietsen kunnen straks ook het Drents Diep oversteken. De nieuwe pont is daarnaast elektrisch en werkt op zonnepanelen.

Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan nieuwe fietspaden die naar de nieuwe oversteekplaats leiden. Die is straks niet meer bij Palinghandel Vos en De Waterjuffers, maar een paar honderd meter noordelijker. Alles moet in juni klaar zijn.