Negen spelers FC Groningen opgeroepen voor interlands

nieuws

Foto: FC Groningen

Het is momenteel kommer en kwel bij FC Groningen, maar toch zijn negen selectiespelers geselecteerd om voor hun land uit te komen.

Komend weekend staat vanwege een interlandweek geen eredivisievoetbal op het programma. Het ‘grote’ Oranje speelt tegen Frankrijk en Gibraltar. Tomas Suslov speelt met Slowakije twee EK-kwalificatieduels. Tegenstanders zijn Luxemburg en Bosnië Herzegovina. Oliver Antman zit bij de eerste selectie van het Finse elftal. Dat land speelt EK-kwalificatieduels tegen Denemarken en Noord-Ierland.

Damil Dankerlui speelt met Suriname voor de CONCACAF Nations League tegen Mexico. Ricardo Pepi speelt in diezelfde League met de Verenigde Staten tegen Grenada en El Salvador.

Johan Hove komt uit voor Noorwegen onder-21, tegen de leeftijdgenoten van Nederland en Portugal. Aimar Sher speelt voor Zweden onder-21 vriendschappelijk tegen Schotland en Colombia.

Thijmen Blokzijl reist met Nederland onder-18 af naar Dubai. De selectie van de Groningse trainer Mischa Visser neemt het in de Federations Cup op tegen Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.

Thom van Bergen zit voor het eerst in de selectie van Nederland onder-20. Het gaat om een oefenwedstrijd in het Spaanse Marbella tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk. Luciano Valente is opgeroepen voor Italië onder-20, voor duels tegen Noorwegen en Duitsland.