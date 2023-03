Nabestaanden slachtoffer dodelijk verkeersongeluk in Beijum starten petitie om wijkring veiliger te maken

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De drie dochters van de 75-jarige man die een maand geleden omkwam bij een verkeersongeluk op de Emingaheerd zijn maandag een petitie gestart om de wijkring van Beijum veiliger te maken.

De 75-jarige man kwam op 22 februari om het leven toen hij met zijn fiets het zebrapad over wilde steken. De man werd aangereden door een jonge automobilist. Volgens wijkbewoners wordt er vaak veel te hard gereden op de wijkring. “Het gros van de mensen houdt zich keurig aan de regels, maar een aantal keren per dag is het een racebaan”, liet wijkjournalist Johan Fehrmann afgelopen zaterdag nog aan deze omroep weten.

Na twee ongelukken (waarvan één dodelijk) is het nu echt tijd voor verandering op de wijkring, aldus de opstellers van de petitie. “Met deze petitie willen wij de gemeente vragen de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland toe te passen”, schrijft Mareis Asare-Kreijkes, één van de dochter van de man die eind februari om het leven kwam. Volgens Kreijkes is er bij de inrichting van de wijkring nu onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbare bewoners van de wijk: “De maatregelen die zijn getroffen werken niet. Dit is wachten op nog meer ongelukken.”

De gemeente moet daarom werk maken van het veiliger maken van de wijkring voor kwetsbare weggebruikers, aldus Kreijkes en haar zussen: “Het is nu tijd om te veranderen. De verkeersveiligheid van de kwetsbaren op straat, zoals kinderen en de wandelende en fietsende senioren, staat voorop. Daarom verzoeken we de gemeente om deze gestelde richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland toe te passen op de wijkring in Beijum.”

Doneeractie voor begrafenis omgekomen Beijumer

De dochters zijn daarnaast een doneeractie gestart om de begrafenis van hun vader te bekostigen en voor het afhandelen van zijn erfenis. Mensen die hier een steentje aan willen bijdragen, kunnen dat hier doen.