Na raceauto op zonne-energie willen Hanze-studenten nu ook racen op waterstof

nieuws

Een impressie voor een mogelijk ontwerp van de waterstofauto - Illustratie Jakob de Boer

De auto met zonnepanelen van Top Dutch Solar Racing (met Groningen als thuisbasis) is inmiddels een bekend studenten-raceteam in het noorden. Teamleden Alje Zwijghuizen en Calvin Beijering willen de ‘garage’ komende zomer gaan uitbreiden met nog een milieuvriendelijke raceauto, dit keer één op waterstof.

Zwijghuizen en Beijering willen komende zomer met het project beginnen, zo stellen twee initiatiefnemers op de website van de Hanzehogeschool. De auto moet mee gaan doen aan de Shell Eco-Marathon, waarbij deelnemers zoveel mogelijk kilometers moeten afleggen op een vastgestelde hoeveelheid brandstof.

De nieuw te bouwen raceauto op waterstof moet zich meteen gaan meten met de wereldtop, aldus Zwijghuizen: “Het nieuwe waterstof raceteam van het Noorden wil de strijd aangaan met internationale topteams.”

Top Dutch Hydrogen Racing zoekt op dit moment naar deelnemers voor het nieuw op te zetten team. Naast studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zoekt het team ook bij Noorderpoort, het Alfa College en ROC Friese Poort naar deelnemers. Zij werken dan fulltime aan het ontwerpen, bouwen en racen van de waterstofauto. Zwijghuizen en Beijering willen nog deze zomer beginnen: “We zijn op zoek naar studenten die willen werken aan onze toekomst, van een uitdaging houden én willen leren door te doen. Alles is nieuw voor het waterstof team, maar we kunnen wel voortbouwen op de informatie en kennis die is opgedaan door de bestaande studententeams.”

Ben je student aan één van de eerder genoemde onderwijsinstellingen en wil je zorgen dat Noord-Nederland ook op waterstof gaat racen? Een lijst met vacatures is hier te vinden. Je kunt je CV en motivatiebrief hier naartoe sturen. Dat kan tot 30 april. Meer informatie staat op deze website.