N372 richting Hoogkerk urenlang afgesloten vanwege ernstig verkeersongeluk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De N372 tussen Peize en Hoogkerk is woensdagavond urenlang afgesloten geweest vanwege een ernstig verkeersongeluk. Daarbij is een automobiliste gewond geraakt.

“Rond 18.40 uur heeft een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden nabij Peize”, vertelt een politiewoordvoerder. “Een auto is door nog onbekende oorzaak tegen een boom gebotst. De bestuurster was bekneld komen te zitten en moest door brandweerlieden bevrijd worden. Ambulancemedewerkers hebben bij het stabiliseren van het slachtoffer hulp gekregen van het Mobiel Medisch Team.”

Het slachtoffer is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Wij gaan onderzoek doen naar de toedracht. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept.” Vanwege het ongeluk was de weg enkele uren in beide richtingen afgesloten.