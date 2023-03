Museum aan de A: speciaal programma Internationale Vrouwendag

oogochtendshow

Fotograaf: Joost Nuijten, tentoonstelling Vraauwlu

Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom organiseert Museum aan de A een speciaal programma van twee tot vier uur.

De nieuwe tentoonstelling Vraauwlu gaat over Groningers die je wil kennen. Deze tentoonstelling wordt op Internationale Vrouwendag aangevuld met gasten en een rondleiding. De tentoonstelling is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Iris van den Brand en Sanne Meijer (Uitgeverij Passage, 2022). Historicus Sanne Meijer verzorgt ’s middags een lezing over het boek.

Je eigen weg gaan

Vervolgens gaat presentator Lara Harbers in gesprek met drie gasten over het onderwerp ‘hoe laat jij je stem horen?’. Bij haar aan tafel zitten Nadja Siersema, Linda de Munck en Charlotte Wekker: drie vrouwen die hun eigen weg durven te gaan. Er is een rondleiding door de tentoonstelling en dichter Lilian Zielstra draagt gedichten voor.

Het interview van Karlijn Donders in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here