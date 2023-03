Motorrijder knalt op personenauto Paterswoldseweg, flinke verkeersopstopping

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg is maandag aan het einde van de middag een motorrijder op een personenauto geknald. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Het gebeurde ter hoogte van de Niemeyer-fabriek”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt erop dat een bestuurder van een personenauto vanaf de Paterswoldseweg af wilde slaan de Kleine Badstraat in. Een motorrijder, die in de richting van het spoorviaduct reed, wilde de auto inhalen, had geen rekening gehouden met de manoeuvre, waardoor een botsing het gevolg was. Zowel de motor als de personenauto raakten flink beschadigd.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De motorrijder is behandeld door ambulancepersoneel en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf Poort heeft de betrokken voertuigen weggesleept. Het ongeluk zorgde voor een behoorlijke verkeersopstopping in de omgeving van de locatie waar het ongeluk gebeurde.”