Moeder ziet tienerzoon met groot keukenmes thuiskomen en belt politie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een moeder uit de noordelijke stadswijken heeft afgelopen week de politie gebeld nadat haar 14-jarige zoon met een groot keukenmes thuis was gekomen. Dat meldt de politie op sociale media.

“De moeder belde ons omdat ze bezorgd was”, schrijft de politie. “Onze jeugdagent is daarop met de jongen en zijn ouders in gesprek gegaan over de gevaren van het dragen van een mes. Als je een mes bij je hebt, gebruik je hem misschien ook. Zeker als een jongere bij een conflict betrokken raakt. Bovendien zullen anderen, als zij weten dat je een mes bij je hebt, niet aarzelen om hun mes te trekken. Of misschien nog erger, een vuurwapen te trekken.”

Het bij je hebben van een mes op straat is strafbaar. De jeugdagent heeft daarom de jongen naar bureau Halt gestuurd voor een preventiegesprek. “Het messengeweld onder tieners neemt helaas toe. Wij registreerden vorig jaar ongeveer zeventig steekincidenten in ons land waar minderjarigen bij betrokken waren. Het gaat om het hoogste aantal in de afgelopen jaren.” In Groningen geldt sinds 1 maart een messenverbod.