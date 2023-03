Minister zet misvatting rond berisping Gomarus recht: ‘Suggestie dat school homoseksualiteit afkeurt is geenszins het geval’

Foto: Martijn Beekman voor de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Volgens minister Dennis Wiersma is het nooit zijn bedoeling geweest om het Gomarus College te berispen rond de inhoud van haar ‘identiteitsdocument’. Dat liet Wiersma donderdagmiddag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Wiersma wil daarmee de gewekte suggestie dat de scholengroep homoseksualiteit afkeurt graag wegnemen.

Volgens Wiersma werd afgelopen dinsdag, in de beantwoording van Kamervragen van drie Kamerleden, onterecht de indruk gewekt dat in het identiteitsdocument van het Gomarus College sprake is van het afwijzen van homoseksualiteit. “De indruk die is ontstaan is onjuist en dat is uiterst vervelend voor de school in kwestie”, aldus Wiersma. “Zo hebben meerdere media ten onterechte gemeld dat ik de school op dit punt zou berispen. Dat is nadrukkelijk niet het geval en ook niet mijn bedoeling geweest.”

Wiersma benadrukt dat het identiteitsdocument van het Gomarus homoseksualiteit niet afkeurt, zoals de scholengroep dat afgelopen dinsdag ook deed. “De school maakt zich daarentegen sterk voor een inclusieve en veilige school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn”, aldus Wiersma. “Iedereen in de school zet zich hier voor in. De gewekte suggestie dat de GSG homoseksualiteit afkeurt wil ik dus graag wegnemen. Dat is geenszins het geval. Daarnaast is het Gomarus College een gereformeerde school, en geen reformatorische school.”

Volgens Wiersma is er inmiddels contact geweest tussen het Gomarus en het ministerie van Onderwijs over de ontstane situatie. Die is volgens Wiersma uiterst vervelend voor de school. “Ik hecht eraan dit ook richting uw Kamer recht te zetten”, besluit de onderwijsminister.