Minister onder de indruk van duurzaamheidsinitiatieven Groningen Airport Eelde

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Minister Mark Habers (VVD) van Infrastructuur is onder de indruk van de duurzaamheidsinitiatieven die op Groningen Airport Eelde worden genomen. Dat liet Harbers weten tijdens een werkbezoek aan het vliegveld.

“Met de duurzaamheidsinitiatieven kan Eelde een vooraanstaande rol gaan spelen als het gaat om duurzame luchtvaart in Nederland en Europa”, vertelt Harbers. “Daarnaast is het hebben van een luchthaven in Noord-Nederland belangrijk voor de regionale economie maar ook voor orgaantransplantaties in het UMGC en voor de ontwikkeling van drone toepassingen.”

Wereldprimeur

Harbers kreeg een rondleiding van vliegvelddirecteur Meiltje de Groot. Zij vertelde dat elektrisch vliegen met kleine toestellen binnen enkele jaren heel realistisch is en liet aan de minister verschillende nieuwe ontwikkelingen zien. Zo was Harbers getuige van een wereldprimeur. Eelde is namelijk de eerste luchthaven ter wereld die een Ground Power Unit op waterstof gebruikt. Deze unit voorziet vliegtuigen na het landen van elektriciteit. Op dit moment worden daarvoor nog dieselgeneratoren gebruikt. Ook kreeg de minister een NoNox-filter te zien, die er voor zorgt dat 99% van de stikstofuitstoot gereduceerd kan worden.

Airbus

Vliegveld Eelde wil zich de komende jaren gaan toeleggen op het aantrekken van bedrijven die zich bezighouden met duurzame luchtvaart. De Tweede Kamer heeft 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in het bedrijventerrein rondom de luchthaven. Volgens Tweede Kamerlid Mark Strolenberg van de VVD, die ook bij het bezoek aanwezig was, zou het bedrijf Airbus geïnteresseerd zijn om zich in Eelde te vestigen vanwege de aanwezige waterstofkennis.